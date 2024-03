Vibra buscará recuperar participação no mercado de combustíveis aos poucos

O recuo da participação de mercado da Vibra, tradicionalmente a líder no setor, também ocorreu diante de estratégia da companhia de buscar maior rentabilidade e privilegiando os clientes diretos B2B e sua rede embandeirada.

"A ordem grandeza é mais ou menos o 'share' que nós tínhamos depois do começo de 2023. Acreditamos ser um tamanho relevante, ideal e alinhado com a expectativa de rentabilidade, alinhado com a expectativa que nós temos para Vibra. Então, mais ou menos, seria esse nosso objetivo aí no prazo mais longo", disse Ribeiro, em teleconferência com analistas de mercado.

A Vibra publicou na véspera que registrou lucro líquido de 3,3 bilhões de reais no quarto trimestre do ano passado, superior ao resultado de 566 milhões de reais no mesmo período do ano anterior em meio a recuperações tributárias, apesar de uma queda nas vendas de combustíveis e na participação de mercado.

"Recuperação de 'market share' não será através de preço", disse o executivo, pontuando que a empresa buscará canais, projetos e estratégias que agreguem maior participação nas vendas do setor.

A fatia de mercado da companhia atingiu 24,8% no quarto trimestre de 2023, queda de 3,5 pontos percentuais ante o mesmo período do ano passado. Na média anual, a participação atingiu 25,9%, redução de 2,4 pontos percentuais ante a média de 2022. A Vibra não especificou imediatamente se falava de diesel ou combustíveis em geral.

O CEO da Vibra, Ernesto Pousada, reiterou que a companhia agiu com diligência buscando se qualificar como importadora do diesel da Rússia, estabelecendo processos e governança para garantir que essas compras sejam feitas dentro das regras internacionais.