Institutos alemães reduzem previsões de crescimento econômico para 2024

"A economia está paralisada", disse o chefe de previsões do Ifo, Timo Wollmershaeuser, em uma apresentação. "Se analisarmos as pesquisas com empresas e famílias, perceberemos que o humor é ruim e a incerteza é alta."

"A contenção do consumidor, os juros altos e os aumentos de preços, as medidas de austeridade do governo e a economia global fraca estão atualmente amortecendo a economia na Alemanha e levando a outra recessão de inverno."

A economia alemã encolheu 0,3% nos últimos três meses de 2023 e espera-se que se contraia novamente no primeiro trimestre, de acordo com Wollmershaeuser. Dois trimestres consecutivos de queda são definidos como uma recessão técnica.

O presidente do Ifo, Clemens Fuest, disse que a Alemanha está sofrendo de uma combinação de problemas cíclicos e estruturais, o que explica seu desempenho mais fraco do que o de muitos outros países europeus.

Os problemas estruturais incluem a falta de competitividade no setor imobiliário e no setor industrial, sendo este último afetado pelo baixo investimento, disse ele.

Com a redução gradual dos juros e da inflação, a produção econômica deve acelerar em meados do ano, disse Wollmershaeuser.