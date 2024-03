Petróleo sobe 1% após pequeno aumento nos estoques dos EUA

Por Scott DiSavino

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram cerca de 1% nesta quarta-feira devido a um aumento menor do que o esperado nos estoques de petróleo dos Estados Unidos, uma grande retirada dos estoques de derivados e comentários do presidente do Federal Reserve dos EUA de que ainda espera cortes nas taxas de juros este ano.

As taxas de juros mais baixas poderiam aumentar a procura por petróleo, impulsionando o crescimento econômico.