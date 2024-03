Produção da indústria do Brasil inicia 2024 com maior queda em quase 3 anos em janeiro

O resultado mensal representa a queda mais intensa desde abril de 2021 (-1,9%) e elimina parte do ganho de 2,9% acumulado no período de agosto a dezembro de 2023.

As expectativas em pesquisa da Reuters eram de recuo de 1,3% na base mensal e alta de 2,8% na anual.

"O dado veio abaixo do esperado e ainda mostra o setor com dificuldades de uma retomada mais robusta", destacou em nota Rafael Perez, economista da Suno Research. "Para este ano, esperamos uma retomada gradual de alguns segmentos da indústria mais dependentes das condições de crédito, como a indústria de transformação e bens de consumo duráveis, tendo em vista o ciclo de queda da Selic."

A indústria nacional teve em 2023 expansão de 1,6% sobre 2022, de acordo com os dados do PIB. O ano foi marcado por variações mensais perto de zero, com o setor enfrentando de um lado dificuldades externas e juros elevados no Brasil, e de outro arrefecimento da inflação e um mercado de trabalho aquecido no país.

O resultado de janeiro da produção interrompe dois meses seguidos de altas. O setor ainda está 0,8% abaixo do patamar pré-pandemia, de fevereiro de 2020, e 17,5% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011, de acordo com o IBGE.

"O saldo da indústria nos últimos meses, mesmo com a perda, ainda é positivo. A magnitude da queda liga o alerta, embora não dê para cravar uma reversão de tendência da indústria", disse o gerente da pesquisa, André Macedo.