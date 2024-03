Dólar cai após comentários de Powell e foco passa a relatório de emprego dos EUA

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar recuou ligeiramente frente ao real nesta quinta-feira, após falas sem grandes surpresas do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, com o foco de investidores passando a se concentrar totalmente em dados de emprego dos Estados Unidos previstos para sexta-feira.

A divisa norte-americana à vista fechou em baixa de 0,23%, a 4,9347 reais na venda, movimento que acompanhou a forte queda de 0,5% do índice que compara o dólar a uma cesta de pares fortes. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,27%, a 4,9445 reais na venda.