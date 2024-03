Minério de ferro recua com menor demanda e estoques mais altos

(Reuters) - Os preços do minério de ferro caíram nesta sexta-feira, com o sentimento do mercado afetado pela produção de metais quentes abaixo do esperado e pelo aumento persistente nos estoques portuários na China, principal mercado consumidor do minério.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,13%, a 877 iuanes (122,00 dólares) a tonelada, uma perda semanal de 1,6%.

O minério de ferro de referência para abril na Bolsa de Cingapura recuava 1,56%, a 114,9 dólares a tonelada, embora o contrato tenha registrado um ganho semanal de 1,5% até o momento.