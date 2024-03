Petrobras perde mais de R$55 bi em valor de mercado e derruba Ibovespa

Após os dados, o contratos futuros de juros nos EUA passaram a precificar uma chance de 80% de o Fed começar a reduzir os juros em meados de junho, em comparação com 75% antes. A possibilidade de o início do afrouxamento ocorrer em maio passou de cerca de 27% para ao redor de 30%.

De volta ao Brasil, a partir de segunda-feira, com o início do horário de verão nos EUA, o pregão à vista na bolsa paulista volta a fechar às 17h.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN despencou 10,57%, a 36,12 reais, e PETROBRAS ON desabou 10,37%, a 36,98 reais, maiores quedas percentuais em um pregão desde 2021 e equivalente a uma perda de 55,774 bilhões de reais em valor de mercado. A companhia aprovou 14,2 bilhões de reais em remuneração a acionistas referente ao quarto trimestre, mas decidiu não distribuir dividendos extraordinários e destinar os recursos a uma reserva estatutária. No pior momento, nos primeiros negócios do dia, as PNs caíram 13,1% e as ONs recuaram 14%, a perda em valor de mercado chegou a 72,7 bilhões de reais. Bank of America, Bradesco BBI e Santander cortaram a recomendação das ações. Em teleconferência, o CFO da disse que a Petrobras poderá distribuir montante em reserva estatutária a qualquer momento. A ação PN chegou a reduzir as perdas para pouco mais de 8% à tarde, mas voltou a acelerar a queda após a Reuters noticiar que a decisão de não pagar dividendos extraordinários partiu do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Petrobras também reportou na véspera lucro líquido de 31 bilhões de reais para os últimos três meses de 2023.

- PETRORECONCAVO subiu 3,14%, a 21,37 reais, PRIO ON valorizou-se 3,11%, a 44,70 reais, e 3R PETROLEUM ON avançou 4,28%, a 28,26 reais, refletindo troca de posições em meio ao "sell-off" em Petrobras, mesmo com a fraqueza dos preços do petróleo no exterior.

- BANCO DO BRASIL ON cedeu 0,98%, a 57,81 reais, com impacto da piora na percepção de risco com estatais após a decisão da Petrobras de não distribuir dividendos extraordinários. No setor, ITAÚ UNIBANCO PN ganhou 0,92%, a 34,10 reais, enquanto BRADESCO PN subiu 0,58%, a 13,84 reais, tendo também no radar dados sobre as concessões de crédito no país em janeiro.