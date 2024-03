Alaska Airlines coopera com EUA em investigação de incidente com Boeing 737 MAX

A Alaska Airlines disse neste sábado que está cooperando com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ, na sigla em inglês) depois que uma investigação criminal foi aberta sobre o incidente do Boeing 737 MAX em um voo em janeiro.

"Em um evento como esse, é normal que o DOJ conduza uma investigação. Estamos cooperando plenamente e não acreditamos que sejamos um alvo da investigação", disse a Alaska Airlines em um comunicado enviado por email à Reuters.

O Wall Street Journal noticiou mais cedo, citando documentos e pessoas familiarizadas com o assunto, que os investigadores têm entrado em contato com alguns passageiros e tripulantes do voo de 5 de janeiro, que fez um pouso de emergência em Portland, Oregon, depois que um painel da fuselagem se desprendeu no ar.