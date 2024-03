Casas de família de presidente eleito do União Brasil são incendiadas em Pernambuco; polícia investiga

Por Fernando Cardoso

(Reuters) - Duas casas pertencentes à família do presidente nacional eleito do União Brasil, o advogado Antônio de Rueda, no litoral de Pernambuco, foram atingidas por um incêndio na noite de segunda-feira, disse Rueda em comunicado nesta terça-feira, e a informação foi confirmada pela polícia do Estado.

Rueda e Maria Emilia de Rueda, irmã dele e que é tesoureira do partido, disseram na nota que "lamentam profundamente o incêndio que atingiu as duas casas da família no litoral de Pernambuco", e pediram que a Polícia Civil do Estado realize uma investigação "célere e rigorosa".