Comissão do Senado aprova convite para presidente da Petrobras explicar política de dividendos

Na semana passada, o conselho da Petrobras decidiu reter 100% dos cerca de 44 bilhões de reais possíveis de dividendos extraordinários, referente ao exercício de 2023, em uma reserva estatutária recém-criada pela companhia.

De acordo com duas fontes do governo, a decisão de não pagar dividendos extraordinários partiu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na reunião do conselho da Petrobras, o colegiado aprovou apenas a remuneração ordinária, no montante de 14,2 bilhões de reais, referente ao quarto trimestre, somando dividendos totais do exercício de 2023 de 72,4 bilhões de reais.

A Petrobras chegou a perder mais de 55 bilhões de reais em valor de mercado após frustrar investidores ao não anunciar os dividendos extras com a divulgação do resultado trimestral.

