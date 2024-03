Corte inesperado de juros impulsiona mercados da Argentina

"Essas medidas provavelmente reduzirão as taxas dos depósitos a prazo e dos fundos mútuos e, portanto, aumentarão a liquidez do ARS (peso argentino) no mercado", disse a KNG Securities em uma nota.

"Esperamos que essa liquidez seja canalizada para a aquisição de instrumentos em dólares, enfraquecendo a taxa de câmbio paralela, ou para instrumentos vinculados à inflação."

O peso, controlado nos mercados oficiais, enfraqueceu cerca de 1,5% nos mercados paralelos de livre negociação, que se tornaram populares entre as pessoas que buscam comprar dólares, muitas vezes com um prêmio elevado.

No entanto, a diferença entre a taxa oficial e a dos mercados paralelos diminuiu acentuadamente desde que Milei assumiu o cargo, devido a uma grande desvalorização formal em dezembro e a medidas para absorver pesos no mercado, reduzindo a demanda por dólares.

Analistas disseram que o corte nos juros reflete a confiança do governo em reduzir a inflação, que está acima de 250%, prejudicando o poder de compra dos argentinos e levando mais pessoas à pobreza.

O país divulgará nesta terça-feira os dados da inflação de fevereiro, e analistas consultados pela Reuters preveem uma alta de 15,3% para o mês, abaixo dos mais de 20% do mês anterior e dos 25% de dezembro.