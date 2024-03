Fed deve esperar pelo menos até junho para cortar juros

(Reuters) - Um segundo mês consecutivo de inflação mais forte do que o esperado efetivamente fechou a porta para a possibilidade de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve antes de junho, com alguns operadores e analistas apostando que as autoridades do banco central dos Estados Unidos talvez precisem esperar ainda mais.

Os preços da gasolina e de moradia fizeram com que o índice de preços ao consumidor de fevereiro subisse 3,2% na base anual, uma aceleração em relação ao aumento de 3,1% registrado em janeiro. O núcleo da inflação na base anual, excluindo os preços da gasolina e dos alimentos, desacelerou menos do que os economistas haviam previsto e, em uma base de três e seis meses, na verdade ganhou força.

As autoridades do Fed se reunirão na próxima semana e a expectativa é de mantenham a taxa de juros em sua faixa atual de 5,25% a 5,5%, onde está desde julho passado.