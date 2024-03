Intel sobreviveu à tentativa de suspensão de milhões em vendas para Huawei, dizem fontes

Ser adicionado a essa lista geralmente impede que os fornecedores dos EUA vendam qualquer coisa para a empresa visada.

Mas no final de 2020, pouco antes de o ex-presidente Trump deixar o cargo, o Departamento de Comércio concedeu a alguns fornecedores da Huawei nos EUA -- incluindo a Intel -- permissão especial para vender determinados itens para a gigante dos equipamentos de telecomunicações.

A AMD solicitou uma licença para vender chips semelhantes no início de 2021, depois que Biden assumiu o cargo, mas nunca recebeu uma resposta ao seu pedido, disse uma fonte.

A Reuters não conseguiu determinar por que a Intel recebeu a licença e a AMD não. Mas o impacto nas vendas de chips de CPU para a Huawei foi imediato, com a participação das vendas de laptops da Huawei contendo chips AMD despencando de 47,1% em 2020 para 9,3% no primeiro semestre de 2023, mostrou uma apresentação interna da AMD com dados fornecidos por NPD e GfK.

A participação da Intel nas vendas de laptops da Huawei contendo seus chips aumentou durante o período, de 52,9% para 90,7%, de acordo com a apresentação.