Lego tem desempenho acima do mercado de brinquedos em 2023

Por Stine Jacobsen

COPENHAGUE (Reuters) - A Lego aumentou as vendas de seus tijolos de plástico coloridos no ano passado, apesar de um declínio na China, e conquistou participação de mercado no que chamou de mercado de brinquedos mais fraco dos últimos 15 anos, informou a fabricante dinamarquesa de brinquedos nesta terça-feira.

Em um mercado global de brinquedos que caiu 7%, a Lego disse que suas vendas ao consumidor subiram 4% em 2023, impulsionadas pelo forte crescimento nos Estados Unidos e na Europa Central e Oriental.