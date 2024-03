Líderes de finanças da UE apoiam Georgieva para segundo mandato no FMI

Não havia outros candidatos, disseram autoridades europeias.

Georgieva, de nacionalidade búlgara, é a segunda mulher a dirigir o FMI e a primeira pessoa de uma economia emergente. Ela é a 12ª diretora-gerente do FMI desde sua fundação em 1944.

Autodenominada "eterna otimista", Georgieva liderou o credor em meio a enormes choques na economia global, desde a eclosão da pandemia da Covid-19, poucos meses depois de assumir o cargo, até a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022.

Georgieva foi criticada dentro e fora do FMI desde o início por sua iniciativa de incluir as mudanças climáticas como um fator nos relatórios de supervisão das economias dos países membros e por seu foco em mercados emergentes e economias em desenvolvimento.

Ela tem sido fundamental para garantir grandes empréstimos para a Ucrânia, supervisionou uma reformulação do programa de empréstimos maciços da Argentina e trabalhou de forma constante para ajudar a China a adotar reestruturações de dívidas soberanas.

Georgieva também sobreviveu a um desafio a sua liderança em 2021, quando o conselho executivo do FMI expressou sua total confiança nela após analisar as alegações de que ela pressionou funcionários a alterar dados para favorecer a China enquanto trabalhava no Banco Mundial.