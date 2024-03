Cortes de juros poderiam começar em junho, diz De Cos, do BCE

De Cos disse acreditar que as diferenças de opinião dentro do Conselho do BCE sobre um corte nas taxas em junho são legítimas, mas têm sido relativamente limitadas até o momento.

"De qualquer forma, acredito que o atual grau de consenso é muito alto e espero que continue assim", disse De Cos.

Tendo subestimado um súbito aumento nos preços há dois anos, o banco central dos 20 países que compartilham o euro tem relutado em declarar vitória sobre o que acabou sendo o mais brutal surto de inflação em décadas.

Perguntado se é razoável esperar três cortes de 25 pontos-base nas taxas este ano, De Cos não quis ser "muito explícito sobre o padrão temporal das taxas", mas disse que as condições de mercado eram compatíveis com o cumprimento da meta de inflação de médio prazo do BCE de 2%.

(Por Jesus Aguado)