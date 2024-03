Minério de ferro se recupera com dados otimistas da China e embarques menores

O minério de ferro de referência para abril, na Bolsa de Cingapura, subiu 3,7%, a 103,65 dólares a tonelada.

O investimento no setor imobiliário, o maior consumidor de aço da China, caiu 9% em relação ao ano anterior em janeiro-fevereiro, em comparação com uma queda de 24% em dezembro, segundo dados oficiais, embora ainda esteja longe de atingir níveis de estabilidade.

Isso impulsionou o sentimento do mercado até certo ponto, especialmente depois que dados mostraram que os novos empréstimos bancários na China caíram mais do que o esperado em fevereiro, em relação a um recorde no mês anterior, e o banco central da China deixou uma importante taxa de juros inalterada ao retirar dinheiro de uma operação de empréstimo de médio prazo na sexta-feira.

Para melhorar o sentimento, os embarques totais da Austrália e do Brasil -- dois grandes fornecedores de minério de ferro -- caíram 12,5% em relação à semana anterior, para 22,08 milhões de toneladas na semana encerrada em 18 de março, segundo dados da consultoria Mysteel.

A fraca demanda de minério no curto prazo representou um obstáculo para o sentimento do mercado e para os preços, disseram os analistas.

A média diária de produção de metal quente entre as siderúrgicas chinesas pesquisadas caiu pela quarta semana consecutiva na semana encerrada em 15 de março, com queda de 0,6% na semana, para 2,21 milhões de toneladas, de acordo com dados da Mysteel.