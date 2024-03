BC do Japão abandona política radical e faz o primeiro aumento de juros em 17 anos

O Banco do Japão encerrou oito anos de taxas de juros negativas e outros resquícios de sua política monetária pouco ortodoxa nesta terça-feira, fazendo uma mudança histórica em relação ao seu foco de reflacionar o crescimento com décadas de estímulo monetário maciço.

Embora a medida tenha sido o primeiro aumento da taxa de juros do Japão em 17 anos, ela ainda mantém as taxas em torno de zero uma vez que a frágil recuperação econômica força o banco central a ir devagar com novos aumentos nos custos de empréstimos, segundo analistas.

A mudança faz do Japão o último banco central a sair das taxas negativas e encerra uma era em que as autoridades em todo o mundo buscaram sustentar o crescimento por meio de dinheiro barato e ferramentas monetárias não convencionais.