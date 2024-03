Itaúsa mantém plano de desalavancagem com falta de ativos que justifiquem novos investimentos

SÃO PAULO (Reuters) - A Itaúsa vai manter sua estratégia de redução de dívida diante de uma ausência de oportunidades de investimentos em novos negócios que justifiquem um retorno acima do patamar de juros e do risco do Brasil, afirmou o presidente da holding controladora do Itaú Unibanco, Alfredo Setubal.

"Vemos muita dificuldade em encontrar ativos em que encontramos um retorno e que tenham qualidade", disse Setubal em conferência com analistas e investidores, após a publicação de resultados de quarto trimestre na noite da véspera.

"Acho difícil que Itaúsa tenha investimento novo diante de taxas de retorno muito elevadas para fazermos investimentos adicionais", acrescentou o executivo.