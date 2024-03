Magazine Luiza eleva vendas em dois dígitos no 1º bimestre, diz presidente

As ações da companhia lideravam as perdas do Ibovespa nesta tarde, recuando 4,76% às 14h30, enquanto o índice tinha ganho de 0,74%, apesar de analistas do Itaú BBA e o Banco do Brasil terem elogiado a performance da companhia no quarto trimestre.

A equipe do Itaú BBA citou que a melhoria do resultado da empresa no quarto trimestre e o avanço das perspectivas para crédito devem impulsionar a empresa no curto prazo.

Segundo o executivo do Magazine Luiza, presente na conferência de mais cedo, a empresa tem registrado performance positiva de suas lojas nas categorias de linha branca, televisores e móveis, mas o segmento de telefonia tem apresentado fraqueza "no Brasil todo, tanto em lojas quanto online" em meio ao encarecimento dos aparelhos equipados com tecnologia 5G.

A empresa, que tem surfado em um mercado em que importantes rivais como Casas Bahia e Americanas têm mostrado dificuldades financeiras, avalia que não precisa elevar seu parque de lojas físicas atual para capturar participação de rivais, disse o vice-presidente de operações, Fabrício Garcia. "Dá para ganhar 'share' com o que temos hoje."

A companhia terminou dezembro com 1.286 lojas físicas, 53 a menos que um ano antes.

"Pode ser que fechemos mais lojas (em 2024)... Se as lojas têm margem de contribuição negativa e não têm perspectiva de gerar resultado, ou que se têm condição de aluguel que não conseguimos negociar, vamos fechar, mas acho que vai ser pouco... A perspectiva (para 2024) é muito mais positiva", disse Trajano.