S&P 500 e Nasdaq caem antes de decisão do Fed com pressão de chips

Por Bansari Mayur Kamdar e Shashwat Chauhan

(Reuters) - Os índices norte-americanos S&P 500 e Nasdaq caíam nesta terça-feira, com a maioria das ações de megacapitalização e de chips no vermelho, conforme o sentimento permanecia frágil antes da decisão de política monetária do Federal Reserve.

A queridinha dos investidores, Nvidia, cedia 3,0%, mesmo depois que a empresa apresentou o Blackwell B200, um chip de IA que, segundo ela, é até 30 vezes mais rápido do que seu chip anterior. Alguns investidores sugeriram que a notícia já estava precifiada no nas ações, que dispararam recentemente.