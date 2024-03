Lucro ajustado da LWSA cai 12% no 4º tri, para R$53,2 mi

Por Patricia Vilas Boas

(Reuters) - A companhia de serviços de tecnologia LWSA, antiga Locaweb, teve queda de 12,4% no lucro líquido ajustado do quarto trimestre de 2023 no comparativo anual, para 53,2 milhões de reais, informou a empresa nesta quarta-feira.

Sem os ajustes, que consideram despesas de plano de opção de ações e de amortização de intangíveis decorrentes de aquisições, entre outros efeitos, a LWSA teve prejuízo de 45,1 milhões de reais, versus lucro de 18,2 milhões um ano antes.