Lucro da Positivo sobe 40% no 4º tri; prevê receita bruta de até R$4,5 bi em 2024

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Positivo Tecnologia divulgou nesta quarta-feira lucro líquido de 192 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, crescimento de 40,4% na comparação com mesmo período do ano anterior, com margem líquida de 11,9%, ante 10,8% antes, ajudada por maior Ebitda e menores despesas financeiras.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) subiu 8,1% ano a ano, para 261 milhões de reais, com margem Ebitda 3 pontos percentuais menor, a 16,1%. De acordo com a companhia, a alta margem do ano anterior foi impulsionada pela concentração de entregas relativas a projetos com maior complexidade e alta rentabilidade.