Ações de rede social Reddit disparam 38% na estreia nos EUA

A estreia é um sinal positivo para o mercado de IPOs este ano, onde investidores veem alguns sinais de recuperação diante das apostas de pouso suave da economia norte-americana.

FENÔMENO CULTURAL

Após seu lançamento em 2005, o Reddit tornou-se um dos pilares da cultura da mídia social. Seu logotipo icônico - que apresenta um alienígena com um fundo laranja - é um dos símbolos mais reconhecidos na internet.

Seus 100 mil fóruns online, chamados de "subreddits", permitem conversas sobre tópicos que vão "do sublime ao ridículo, do trivial ao existencial, do cômico ao sério", de acordo com o cofundador e presidente-executivo, Steve Huffman.

Mas, apesar de seu status no mundo da mídia social, a empresa não conseguiu repetir o sucesso das rivais maiores Meta e X.

A empresa disse anteriormente que está "nos estágios iniciais da monetização" de suas operações e ainda não obteve lucro anual.