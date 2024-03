Ibovespa recua pressionado por tombo de Cogna e com BC mais conservador

- COGNA ON caía 9,29%, a 2,44 reais, após prejuízo líquido ajustado de 373,6 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, revertendo lucro líquido de 76,15 milhões de reais um ano antes, em desempenho afetado por efeito tributário.

- ALLOS ON recuava 1,81%, a 24,42 reais, mesmo após aumento de 30,5% no lucro líquido no quarto trimestre do ano passado. A companhia ainda divulgou previsões e revisou a projeção de sinergias com a união entre BrMalls e Aliansce Sonae a 210 milhões de reais anuais até o final do ano de 2028.

- PETZ ON perdia 1,80%, a 4,90 reais, em dia de ajustes, após forte valorização desde o mês passado. Mais cedo a companhia disse que o fundador e presidente-executivo da companhia, Sergio Zimerman, aumentou sua participação na rede de varejo de produtos e serviços para animais.

- LWSA ON subia 1,01%, a 6,00 reais, em meio à repercussão positiva dos números do quarto trimestre da companhia, que mostrou aumento de 41,5% no resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado. A companhia também afirmou que teve um bom "booking", com "muita loja nova", em janeiro.

- SUZANO ON avançava 1,03%, a 62,70 reais, tendo como pano de fundo anúncio nesta quinta-feira de novos aumentos no preço da tonelada de celulose vendida a clientes na Ásia, Europa e América do Norte a partir de abril. No setor, KLABIN UNIT valorizava-se 1,33%.

- VALE ON tinha elevação de 0,19%, a 61,93 reais, apoiada pela alta dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China DCIOcv1 encerrou as negociações do dia com alta de 2,72%.