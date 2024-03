Confiança empresarial alemã melhora em março, diz Ifo

"A economia alemã está vislumbrando uma luz no horizonte", disse o presidente do Ifo, Clemens Fuest.

As expectativas das empresas ficaram muito menos pessimistas em março e as avaliações da situação atual dos negócios também melhoraram, segundo a pesquisa.

"O forte ganho no clima empresarial do Ifo nos dá esperança", disse Joerg Kraemer, economista-chefe do Commerzbank.

Ele disse que o efeito dos aumentos maciços dos juros e dos preços de energia está começando a desaparecer.

"Entretanto, o fim da recessão no semestre de verão (no Hemisfério Norte) não deve ser confundido com uma recuperação genuína", alertou Kraemer.

A Alemanha deve entrar em outra recessão técnica no primeiro trimestre deste ano, depois que sua economia encolheu 0,3% no último trimestre do ano passado.