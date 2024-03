Lucro da CPFL Energia recua no 4º tri com impacto de itens não recorrentes

Por outro lado, Estrella observou que a hidrologia se mostrou muito ruim no início deste ano, justamente em meses críticos para o abastecimento dos reservatórios de hidrelétricas para enfrentar o período de estiagem, o que sugere um cenário de alta de preços ao longo do ano.

"Vamos ter zero risco de racionamento, mas temos um risco quase dado de aumento de preços... A expectativa é de que no segundo semestre o PLD comece a subir", afirmou, fazendo menção à referência de preços no mercado spot.

CRESCIMENTO E RENOVAÇÃO DAS CONCESSÕES

Em relação a oportunidades de crescimento, o executivo disse que a CPFL vai participar do leilão de transmissão de energia marcado para a semana que vem, que oferecerá 15 lotes com investimentos totais estimados em 18,2 bilhões em reais. A estratégia deve se manter a mesma de certames passados, de apostar em lotes próximos aos que a companhia já detém com o objetivo de obter sinergiais operacionais.

Já em geração de energia, Estrella afirmou que o segmento tem representado um investimento "de bastante risco" no momento, dado o cenário de preços da energia em geral ainda deprimidos no Brasil para os próximos anos, o que afeta as perspectivas de contratação de energia.

Ele indicou ainda pouco interesse da empresa em participar dos processos de aquisição da Emae ou dos ativos da AES Brasil, quando questionado sobre o tema.