Nelson Kaufman renuncia como CEO da Vivara e será presidente do conselho

SÃO PAULO (Reuters) -A Vivara comunicou nesta segunda-feira que o conselho de administração da companhia decidiu que o fundador e principal acionista da empresa, Nelson Kaufman, passará a desempenhar a função de presidente do colegiado. Em razão disso, ele renunciou ao cargo de diretor presidente da rede de joalherias.

O conselho elegeu para o cargo de CEO o executivo Otavio Chacon do Amaral Lyra, que continuará a exercer, interinamente, a função de diretor financeiro e de relações com investidores da empresa, de acordo com o fato relevante encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Em meados do mês, o conselho elegeu Kaufman como diretor presidente, o que derrubou as ações da Vivara, em meio a preocupações sobre a governança e a estratégia futura de crescimento da companhia. Desde o anúncio, os papéis recuaram mais de 18%, com o balanço de quarto trimestre também no radar.