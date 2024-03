Ultrapar eleva participação na Hidrovias do Brasil após compra de fatias de fundos

SÃO PAULO (Reuters) - A Ultrapar anunciou na noite de domingo que comprou participação de fundos na transportadora logística Hidrovias do Brasil, elevando sua fatia na companhia para 21,87%, segundo fato relevante ao mercado.

"A Ultrapar pretende ser acionista de referência estratégico e de longo prazo da Hidrovias, apoiando seu crescimento, sua governança e seu modelo de gestão", afirmou a companhia.

O negócio envolveu a compra de participações de fundos do Pátria Investimentos e do Sommerville Investments, por 3,98 reais por ação da Hidrovias do Brasil, que encerrou na sexta-feira cotada a 3,56 reais.