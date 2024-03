Dados do Caged serão "extraordinários", diz Rui Costa

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta terça-feira em entrevista coletiva que os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a serem divulgados na quarta, serão "extraordinários".

O Ministério do Trabalho e Emprego divulgará os dados de abertura de vagas de trabalho formais do Caged referentes a fevereiro na quarta-feira, ainda sem horário definido. A expectativa em pesquisa da Reuters é de que tenha havido abertura de 245 mil empregos no mês passado.

(Por Lisandra Paraguassu)