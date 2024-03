Dólar oscila em margens estreitas e fecha em alta de 0,20%

Mas o movimento no câmbio não se sustentou. O dólar passou a subir ainda na primeira hora de negócios, embora as oscilações fossem contidas.

“A ata do Copom veio em linha do que foi indicado na quarta-feira (quando o comunicado do colegiado foi divulgado). Apesar de o mercado demonstrar cautela, ela pouco influenciou o câmbio no Brasil”, pontuou Matheus Massote, especialista em câmbio da One Investimentos.

Às 12h42, o dólar à vista marcou a máxima de 4,9947 reais (+0,41%). O movimento ocorreu enquanto, no exterior, a moeda norte-americana apresentava sinais mistos ante outras divisas.

No fim da tarde, às 17h09, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,11%, a 104,330.

Pela manhã, o BC vendeu todos os 16.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados para rolagem dos vencimentos de junho.