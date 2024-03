Minerva tem lucro de R$20 mi no 4º tri

A empresa apurou receita líquida de 6,17 bilhões de reais nos três últimos meses do ano passado, queda de 9,8% na comparação anual.

A queda no faturamento ocorreu apesar do abate de animais ter subido 26%, a 1,08 milhão de cabeças. O volume de vendas somou 354,2 mil toneladas, 16,8% acima do quarto trimestre de 2022.

A Minerva terminou dezembro com uma alavancagem de 2,8 vezes, acima da alavancagem de 2,2 vezes do final de 2022.

(Por Alberto Alerigi Jr.)