International Paper provoca possível guerra de ofertas pela DS Smith

A proposta chega menos de três semanas depois que a DS Smith chegou a um acordo em princípio com sua rival Mondi, listada no Reino Unido, que fez uma oferta de aquisição de todas as ações avaliando a DS Smith em 5,14 bilhões de libras.

De acordo com os termos da proposta do grupo norte-americano, os acionistas da DS Smith receberiam 0,1285 ação da International Paper para cada ação que possuíssem da DS Smith. Isso lhes daria 33,8% da empresa combinada -- uma fatia menor da entidade emergente do que a proposta da Mondi, que deixaria os acionistas da DS Smith com o controle de 46% do grupo ampliado.

A International Paper, que na quarta-feira confirmou as negociações, tem até 23 de abril para fazer uma oferta firme.

"O conselho reconhece os méritos estratégicos e o potencial de criação de valor por meio de uma combinação com a International Paper. Assim, o conselho está progredindo em suas discussões com a International Paper a respeito da proposta", disse a DS Smith. A empresa disse que está dando continuidade às conversas com a Mondi.

A Mondi não quis comentar.

(Reportagem de Shivani Tanna, Aishwarya Venugopal e Annett Mary Manoj, em Bengaluru)