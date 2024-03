Setor de máquinas tem queda de 14% na receita em fevereiro, diz Abimaq

Já as importações de máquinas subiram 12,4% no mês passado, para 2,1 bilhões de dólares, enquanto as exportações recuaram 23,2%, para 829,4 milhões, após um desempenho forte em 2023.

De acordo com Silva, o feriado de Carnaval em fevereiro também pode ter tido efeito sobre o resultado de exportação, já que algumas operações acabam sendo adiadas ou computadas no mês seguinte.

A indústria de máquinas terminou o bimestre com um nível de ocupação de capacidade instalada de 71,4% ante 77,4% no fim de fevereiro do ano passado. A carteira de pedidos ficou estabilizada em 9,4 semanas para atendimento.

"Dentre os setores fabricantes, os que estão com carteira baixa são os que produzem máquinas destinadas a indústria, para agricultura e para construção civil", afirmou a Abimaq.