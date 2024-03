Dívida pública federal sobe 2,25% em fevereiro, para R$6,595 tri, diz Tesouro

SÃO PAULO (Reuters) - A dívida pública federal subiu 2,25% em fevereiro ante janeiro, para 6,595 trilhões de reais, informou o Tesouro Nacional nesta quinta-feira.

No período, a dívida pública mobiliária federal interna somou 6,319 trilhões de reais, com alta de 2,32%, enquanto a dívida pública federal externa atingiu 276,1 bilhões de reais, com elevação de 0,84%.

Conforme o Tesouro, do total da dívida pública federal no final de fevereiro, 23,14% correspondiam a títulos prefixados, 29,77% a títulos vinculados a índices de preços, 42,64% a papéis com taxas flutuantes e 4,44% a papéis cambiais.