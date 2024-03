Minério de ferro cai pelo 3º dia consecutivo em Dalian por preocupações com demanda da China

Os analistas do Citi disseram que os preços do minério de ferro estão sob pressão este ano devido a uma confluência de fatores, incluindo um início lento da temporada de construção na China, altas exportações de minério de ferro do Brasil e altos embarques para a China de fornecedores não tradicionais em meio a preços elevados do minério no final de 2023.

"Dito isso, esperamos que a produção de aço da China aumente em relação aos níveis atuais à medida que entramos na temporada de construção", disseram eles em nota.

"O crescimento do consumo de aço na China provavelmente continuará fraco, mas, com o aumento dos lucros do setor, esperamos que os produtores de aço cresçam a produção, com as exportações de aço permanecendo altas."

Os analistas preveem que os preços do minério de ferro se recuperem no segundo trimestre para uma média de 120 dólares por tonelada.

Outros ingredientes de fabricação de aço na bolsa de Dalian registraram perdas, com o carvão metalúrgico caindo 2,7%, para 1.570,50 iuanes por tonelada, e o coque caindo 1,7%, para 2.047,50 iuanes.

(Reportagem de Mai Nguyen em Hanói)