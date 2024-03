Dados sobre a inflação de fevereiro nos EUA "na linha" do que o Fed deseja, diz Powell

Por Howard Schneider e Ann Saphir

WASHINGTON (Reuters) - Os dados mais recentes sobre a inflação dos EUA estão "na linha do que gostaríamos de ver", disse o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, na sexta-feira, em comentários que parecem manter sem mudanças a base do banco central para os cortes nas taxas de juros este ano.

Os dados do índice de preços das despesas de consumo pessoal (PCE) divulgados na sexta-feira "são o que esperávamos", disse Powell, e mesmo que os números tenham mostrado uma desaceleração menor do que no ano passado, "vocês não nos verão reagindo de forma exagerada".