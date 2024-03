Erdogan da Turquia visitará EUA em 9 de maio, disse autoridade de segurança

Os laços entre os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), há muito tensos por diferenças numa série de questões, melhoraram desde que Ancara ratificou a candidatura da Suécia à adesão à Otan em janeiro, após um atraso de 20 meses que causou frustração em Washington.

No entanto, persistem tensões, inclusive no norte da Síria, onde as forças dos EUA estão aliadas a militantes curdos que Ancara considera terroristas. Washington também pressionou Ancara a fazer mais para impedir o trânsito de mercadorias para a Rússia que diz serem utilizadas no esforço de guerra de Moscou na Ucrânia.

O responsável não forneceu mais informações sobre a visita, mas disse que o principal responsável dos serviços secretos da Turquia, Ibrahim Kalin, se reunirá com membros da Câmara dos Deputados dos EUA para conversações sobre a visita planejada e outras questões bilaterais.

Não houve comentários imediatos de Washington ou da Embaixada dos EUA em Ancara sobre a visita.

(Reportagem de Ece Toksabay)