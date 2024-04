Argentina busca intensificar negociações para exportar gás ao Brasil via Bolívia

A Petrobras preferiria receber mais gás para ocupar seu gasoduto da Bolívia, que atualmente está operando com cerca de 60% da capacidade, disse Tolmasquim nos bastidores da conferência CERAWeek, em Houston, há alguns dias.

"Se a Bolívia puder aumentar (o fornecimento) para o Brasil, seria perfeito, porque então poderemos procurar outra maneira de trazer gás da Argentina, (como) construir outro gasoduto para o sul do Brasil ou podemos recorrer ao GNL", acrescentou.

No entanto, o país andino não conseguiu cumprir os volumes negociados com o Brasil até o ano passado. Em dezembro, a Petrobras concordou em alterar seu contrato de gás boliviano para manter as importações em até 20 milhões de metros cúbicos por dia. O acordo também permitiu flexibilidade sazonal e estendeu o prazo para atingir o fornecimento total, informou a empresa.

A Argentina, o segundo maior destinatário de gás da Bolívia, poderá suspender as importações em outubro se concluir a reversão do gasoduto do norte e conseguir expandir sua própria rede de gás para levar mais gás dos campos de Vaca Muerta para suas províncias do norte, informaram os fornecedores de gás.

O país também está tentando avançar em dois grandes projetos de GNL, um da Petronas da Malásia e da estatal YPF, e outro da produtora de petróleo e gás Tecpetrol.

"O gargalo atual está nos gasodutos da Argentina. Eles podem querer negociar com a Bolívia, mas primeiro precisam reverter o fluxo de seus próprios gasodutos e garantir o gás até a fronteira", disse Ríos.