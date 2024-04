Dólar fecha no maior valor desde outubro com dados dos EUA

O Instituto de Gestão do Fornecimento (ISM, na sigla em inglês) informou que seu Índice de Gerentes de Compras (PMI) industrial aumentou para 50,3 no mês passado, a primeira leitura acima de 50 desde setembro de 2022, em comparação com 47,8 em fevereiro. Uma leitura do PMI acima de 50 indica crescimento no setor industrial. A recuperação encerrou 16 meses consecutivos de contração no setor industrial, que responde por 10,4% da economia dos EUA.

Neste cenário, o dólar à vista oscilou entre a cotação mínima de 5,0098 reais (-0,12%) às 9h01 -- logo após a abertura -- e a máxima de 5,0714 reais (+1,11%) às 12h46.

O avanço do dólar ante o real era justificado pela leitura de que, com juros altos por mais tempo nos EUA e não tão baixos no Brasil -- já que o Banco Central vem sinalizando a possibilidade de desacelerar o processo de corte da Selic em junho --, o diferencial de taxas entre os dois países tende a diminuir.

“O diferencial de juros, que hoje está em cerca de 5,35%, vai cair se o Fed postergar o processo de cortes (da taxa básica). Adiar para julho (o início dos cortes) já vai ser ruim para o real. Se for para setembro, vai ser pior ainda”, comentou o diretor da consultoria Wagner Investimentos, José Faria Júnior.

Às 17h32, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,46%, a 104,960.

Pela manhã, o BC vendeu todos os 16.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados para rolagem dos vencimentos de junho.