Indicador de inflação do Fed de Nova York aponta pressões de preços mais fracas em fevereiro

NOVA YORK (Reuters) - O Federal Reserve de Nova York disse nesta segunda-feira que as pressões inflacionárias subjacentes enfraqueceram em fevereiro.

O banco central regional informou que seu indicador multivariado para a tendência do núcleo da inflação caiu de 3% em janeiro para 2,9% em fevereiro. O indicador, que busca prever a tendência de longo prazo das pressões de preços, tem arrefecido desde o pico de 5,43% em junho de 2022.

O governo informou na sexta-feira que o indicador de inflação preferencial do Fed, o índice PCE, registrou um aumento anual de 2,5% em fevereiro, enquanto o núcleo do índice de preços PCE ficou em 2,8% no mesmo período.