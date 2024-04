Balança comercial forte colabora para rara estabilidade de câmbio, diz Guilherme Mello

BRASÍLIA (Reuters) - O forte resultado das trocas comerciais do Brasil tem colaborado para manter o câmbio em patamar razoavelmente estável perto de 5 reais, uma estabilidade rara para padrões brasileiros, disse nesta terça-feira o secretário do Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello.

Em evento promovido pela Fundação Getulio Vargas (FGV-Ibre), Mello também afirmou que o governo deve encaminhar ainda neste ano ao Congresso propostas de tributação sobre a renda, com expectativa de aprovação em 2025.

(Por Bernardo Caram)