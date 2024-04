FDA dos EUA aprova medicamento da farmacêutica Vanda para transtorno bipolar

A decisão poderia ajudar a retomar as prescrições para o Fanapt, que tem visto suas vendas caírem nos últimos trimestres devido ao aumento da concorrência.

Com a aprovação, o medicamento pode ser usado no tratamento de adultos com transtorno bipolar I, em que os pacientes apresentam episódios maníacos que duram pelo menos sete dias, ou sintomas maníacos graves, como alterações extremas de humor.

A aprovação é baseada em um ensaio clínico em estágio avançado no qual o medicamento da empresa, conhecido quimicamente como Iloperidona, ajudou a reduzir a gravidade dos principais sintomas da mania quando testado em 400 pacientes.

Cerca de 40 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de transtorno bipolar, segundo a Organização Mundial da Saúde.

(Reportagem de Christy Santhosh e Vaibhav Sadhamta em Bengaluru)