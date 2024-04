Ibovespa tem alta modesta com Vale e Petrobras; Treasuries pressionam

DESTAQUES

- 3R PETROLEUM ON avançava 4,38%, a 34,55 reais, após a Enauta apresentar uma proposta de fusão com a empresa. A 3R afirmou que, após recebimento da proposta da Enauta, seu conselho de administração decidiu que os esforços internos para possível combinação de negócios com a PetroReconcavo fossem momentaneamente suspensos. PETRORECONCAVO perdia 6,82% e ENAUTA ON, que não está no Ibovespa, mostrava declínio de 5,08%.

- CASAS BAHIA ON caía 5,76%, a 6,54 reais, sucumbindo ao avanço das taxas futuras de juros no Brasil, após três pregões seguidos de alta, período em que acumulou valorização de 15,7%. No setor, MAGAZINE LUIZA ON recuava 1,69%, a 1,75 real.

- CYRELA ON era negociada em baixa de 2,62%, a 23,81 reais, com o setor também prejudicado pelo movimento na curva de juros no país, com o índice do segmento imobiliário na B3 cedendo 1,07%.

- VALE ON subia 1,55%, a 62,17 reais, com os preços futuros do minério de ferro na China quebrando série de quedas e avançando nesta terça-feira. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian fechou em alta de 3,1%, a 768 iuanes (106,15 dólares) por tonelada.

- PETROBRAS PN valorizava-se 1,35%, a 38,16 reais, em dia de alta dos petróleo no exterior, onde o barril de Brent mostrava elevação de 0,87%, a 88,18 dólares.