Intervenção do BC não teve relação com movimento do câmbio, que é flutuante, diz Campos Neto

"A nossa intervenção não teve nada a ver com o movimento do câmbio, a gente sempre diz que o câmbio é flutuante, é importante ser flutuante porque funciona como um elemento que absorve choques e redistribui os recursos de forma mais eficiente, mas a gente tinha uma NTN-A que ia vencer que achávamos que era grande e poderia ter alguma disfunção no dia", afirmou.

Campos Neto disse que o BC apenas faz intervenção no câmbio quando detecta disfuncionalidades no mercado e acrescentou que o Brasil está com fluxo forte de recursos e possui reservas e que, por isso, "câmbio não deveria ser um problema".

"Quando a gente olha 'year-to-date' (no acumulado do ano), o real está relativamente ok comparado com as moedas do mundo emergente", acrescentou.

O dólar acumula alta de 4,27% frente ao real em 2024, segundo dados do fechamento de terça-feira.