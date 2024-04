Venda de veículos novos no Brasil em março sobe 13,6% ante fevereiro, diz Fenabrave

SÃO PAULO (Reuters) - Os emplacamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus no Brasil em março somaram 187,7 mil unidades, um crescimento de 13,6% sobre fevereiro, mas queda de 5,6% ante o mesmo mês do ano passado, afirmou a associação de concessionários de veículos, Fenabrave, nesta quarta-feira.

Com o desempenho do mês passado, o setor apurou alta de 9,1% nas vendas do primeiro trimestre ante o mesmo período de 2023, para 514,5 mil veículos, afirmou a entidade.

O setor manteve projeção dada no início do ano de crescimento de 12% nas vendas de veículos novos em 2024, para 2,58 milhões de unidades.