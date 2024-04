Atividade empresarial da zona do euro volta a crescer em março, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - A atividade empresarial da zona do euro expandiu no mês passado pela primeira vez desde maio de 2023, mas a recuperação foi desigual, com um aumento mais forte do que o esperado no setor de serviços compensando uma queda mais profunda no setor industrial, segundo uma pesquisa.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto do HCOB para a união monetária, compilado pela S&P Global e visto como um bom indicador da saúde econômica geral, subiu para 50,3 em março em relação a 49,2 de fevereiro e estimativa preliminar de 49,9.

Esse salto fez com que o índice voltasse a ficar acima da marca de 50 que separa o crescimento da contração.