Autoridades do BCE estão confiantes no corte de junho, alguns veem pausa em julho, dizem fontes

Outras insistiram que os EUA estão em uma posição muito diferente da zona do euro, tanto em termos do ciclo econômico quanto da postura fiscal.

As autoridades mais lenientes com a inflação ("dovish"), que gostariam que um corte tivesse ocorrido já nesta quinta-feira, estão mantendo a esperança de que, após o corte já antecipado de junho, farão nova flexibilização no mês seguinte.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, enfatizou em uma nova conferência na quinta-feira que a inflação nos Estados Unidos e na zona do euro "não é a mesma" e que o BCE não é "dependente do Fed".

O BCE disse em um comunicado que "seria apropriado" cortar as taxas se a inflação, incluindo suas medidas subjacentes, e as condições de financiamento o deixassem mais confiante de atingir sua meta de 2%, mas que "não estava se comprometendo previamente com uma determinada trajetória de taxas".

(Reportagem de Francesco Canepa, Balazs Koranyi e Frank Siebelt)