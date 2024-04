Haddad diz acreditar que caixa da Petrobras é suficiente para investimentos este ano

"Do meu ponto de vista, isso baseado no que o Tesouro está me informando, o caixa da Petrobras é mais do que suficiente para honrar os compromissos de investimento da empresa este ano."

O conselho da Petrobras se reúne no dia 25 de abril e pode discutir a distribuição de dividendos extras a acionistas.

Em março, após orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Petrobras decidiu reter em reserva dividendos extraordinários, o que levantou questionamentos sobre uma possível interferência do governo na companhia. O argumento era que o mandatário defendia ampliação de investimentos da estatal.

A discussão envolve o repasse de 43,9 bilhões de reais de lucro remanescente, que foram enviados a uma reserva de remuneração de capital recém-criada pela companhia. Os recursos poderiam ter sido destinados para dividendos extraordinários, remunerando os acionistas.

Após a decisão da Petrobras, o presidente da companhia, Jean Paul Prates, disse à Reuters em março que uma proposta de distribuição de 50% dos dividendos extraordinários possíveis de 2023 ainda estava na mesa e poderia ser aprovada na assembleia de acionistas de abril.

Sem mencionar diretamente a Petrobras, que foi foco de atritos no governo nas últimas semanas, incluindo especulações sobre a permanência de Prates no comando da estatal, Haddad disse que "coisas que acontecem no bastidor atrapalham" e "geram ruídos desnecessários".