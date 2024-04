OpenAI faz oferta de negócios no Japão ao abrir escritório em Tóquio

Por Sam Nussey

TÓQUIO (Reuters) - A startup de inteligência artificial OpenAI apresentou sua oferta para negócios no Japão nesta segunda-feira, quando abriu seu primeiro escritório na Ásia, em Tóquio.

"Este é apenas o primeiro passo do que espero que seja uma parceria de longo prazo com o povo do Japão, líderes governamentais, empresas e instituições de pesquisa", disse o presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, em uma mensagem por vídeo.